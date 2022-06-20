В Кавминводах возродят киносеансы на открытом воздухе

20 июн. 21:32

Министр туризма Ставропольского края Александр Сысоев рассказал, что на курортах Кавказских Минеральных Вод планируют возродить традицию просмотров фильмов на открытом воздухе.

"Мы хотим, чтобы в регион приезжали как можно больше людей просто на выходные, а не только на длительное лечение. Для этого будем создавать все условия. Впереди юбилейный пятый кинофестиваль "Хрустальный Источникъ". "Кинотавра" в Сочи не будет, и мы хотим, чтобы Ессентуки стали тем местом, где люди могли бы увидеть своих кумиров, сфотографироваться с ними, пообщаться на творческих встречах и вне их", - прокомментировал министр, передает "АиФ-Ставрополье".

Напомним, в минувшие выходные в Кавминводах открылся фестиваль "Курортные сезоны-2022", торжества прошли в Кисловодске, Пятигорске, Железноводске и Ессентуках. В каждом городе состоялись кинопоказы под открытым небом, которые открывали популярные артисты театра и кино, а все картины были так или иначе связаны со Ставропольем.