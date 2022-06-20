Московская биржа будет торговать драмом, сумом и рэндом

20 июн. 21:18

Через неделю на Московской бирже стартуют торги армянской, узбекской и южноафриканской валютой, об этом сообщается на ее сайте.

Торги армянским драмом, узбекским сумом и южноафриканским рэндом на валютном рынке начнутся 27 июня.

"Новые валюты расширят торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов - физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности", - отмечается в сообщении.

Для участников торгов и их клиентов будут доступны спотовые и своповые инструменты на валютные пары южноафриканский рэнд - российский рубль (ZAR/RUB), доллар США - южноафриканский рэнд (USD/ZAR), армянский драм - российский рубль (AMD/RUB), доллар США - армянский драм (USD/AMD), узбекский сум - российский рубль (UZS/RUB).