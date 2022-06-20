Почему армянские националисты считают Пашиняна предателем

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) в числе приглашенных гостей был президент Армении Ваагн Хачатурян, который, находясь в северной столице России, высоко оценил вклад РФ в миротворческие процессы на Южном Кавказе. Однако в Ереване слова благодарности армянского президента были искажены в разрезе болезненной темы признания Арменией своего поражения в 44-дневной войне. Некая группа армянских аналитиков "Альтернативные проекты" фактически объявила о расколе в рядах правящих элит, а противники премьера Никола Пашиняна интерпретировали все это в качестве очередного обвинения, заявив о начале процедуры импичмента.

Критика, высказанная националистами, в очередной раз обнажила их ангажированность. Проблемы армии, ее неготовность и не способность отразить удары современного оружия в Армении табуированы, поэтому по логике реваншистов, во всем виноват премьер. Его обвиняют за то, что он ничего не смыслит в военном деле; за то, что допустил "национальное унижение". Между тем, в первые два года премьерства Пашинян вообще не занимался вопросам армии, решая проблемы персональной власти.

Обвинения в адрес Пашиняна звучат крайне противоречиво. Оппоненты называют его "предателем" за подписание "унизительного" документа, но одновременно выражают недовольство тем, что Пашинян подписал капитуляцию лишь в ноябре, хотя это было можно сделать еще в середине октября 2020 года. Казалось бы, если премьер обвиняется в неизбежной капитуляции, то срок ее объявления вторичен, при том, что уместно было заявить о ней уже в первые дни войны в ходе стремительного контрнаступления ВС Азербайджана. В таком случае жизней армянских солдат было бы сохранено несравнимо больше. Однако гибели солдат и вовсе можно было избежать, если бы Армения деоккупировала территории Азербайджана при прежних властях. Получается, что это вопрос в адрес далеко не только одного Пашиняна. Однако это мало интересует реваншистов, для которых Пашинян - капитулянт, а число погибших солдат - всего лишь элемент политизации смертей и манипуляции чувствами людей. По мнению националистов, Пашинян должен был победить в войне, а если и проигрывал, то должен был это сделать без потерь. Поэтому в любом ином случае он - предатель.

Политическая борьба в Армении допускает искажение фактов и в отношении России. Армянскому обывателю намеренно не разъясняется позиция Москвы, которая при любых обстоятельствах предполагала прекращение боевых действий с последующей деоккупацией. И здесь не играет роли, была бы подписана капитуляция 16-19 октября (падение Гадрута) или же в начале ноября. В любом случае, в условиях эскалации стороны принимали условия мира, чтобы зафиксировать продвижение вооруженных сил и предотвратить напрасное кровопролитие. Никаких специальных условий не было и не могло быть, Азербайджан решительно готов был деоккупировать свою территорию, а Россия не обеспечивала поддержки оккупационного режима. Пашинян оказался всего лишь очередным малограмотным политиком, до последнего надеявшимся одержать победу на поле боя.

Но взобравшимся на уличную трибуну националистам важно убедить людей в предательстве Пашиняна, а не объяснять происходившие процессы. Виновен или не виновен лично премьер в поражении для националистов не так уже важно; им важно навесить на него клеймо предателя. А для этого используются все средства, вплоть до возбуждения психологии толпы. Не стоит удивляться, если в будущем, исчерпав все ресурсы, реваншисты объявят Пашиняна, к примеру, злостным неплательщиком или человеком, переходящим улицу в неположенном месте.