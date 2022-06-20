Европа рискует прийти к зиме с минимальными запасами российского газа

20 июн. 21:15

Европа и, в частности, Нидерланды не смогут в достаточной степени заполнить свои газохранилища к зиме без дополнительных мер, - заявил сегодня нидерландский министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен.

"Мы видим, что общие поставки газа из России в Европу быстро сокращаются. Это означает, что без дополнительных мер уже нельзя гарантировать, что мы сможем достаточно заполнить газохранилища в Европе и Нидерландах для подготовки к зиме", - говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте кабмина, передает РИА Новости.

Власти Нидерландов активно принимают меры, чтобы подготовиться к зиме. Одна из них - антикризисный план, согласно которому Нидерланды решили отменить ограничения на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год, чтобы снизить риск нехватки газа.

"Поскольку риск нехватки газа увеличился, кабинет министров сегодня принял решение отменить ограничение для угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год с немедленным вступлением в силу. Это означает, что угольным электростанциям снова разрешено работать на полную мощность", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте нидерландского правительства.