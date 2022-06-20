Акция в поддержку интеграции Грузии в ЕС проходит в Тбилиси

20 июн. 20:55

Тысячи человек пришли к зданию парламента в Тбилиси на акцию в поддержку интеграции Грузии в Евросоюз. Об этом сообщают СМИ.

Как передает Sputnik Грузия, на проспект Руставели пришли представители оппозиционных партий, НПО, общественные деятели и члены студенческих объединений из разных вузов.

Организатором акции выступило критически настроенное по отношению к руководству страны гражданское движение "Стыдно", которое представители правящей "Грузинской мечты" называют молодежным крылом своего главного конкурента - самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".