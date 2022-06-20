Чеченский боксер Артур Бетербиев нокаутировал в Нью-Йорке Джо Смита

20 июн. 20:47

Очередную, уже 18-ю победу нокаутом одержал на профессиональном ринге чеченский боксер Артур Бетербиев.

В поединке за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) в Нью-Йорке 37-летний уроженец Хасавюрта оформил сокрушительное фиаско любимцу местной публики американцу Джо Смиту-младшему, - передает "АиФ-Ставрополье".

В первый раз в нокауте ретивый житель Нового Света побывал уже в конце первого раунда, во втором же отрезке рефери еще дважды останавливал бой из-за его неважного самочувствия, и неудивительно - во втором раунде американец получил 30 акцентированных ударов, совершив при этом всего четыре.

После очередной порции мощных хуков и апперкотов Артура схватка была остановлена, а победа досрочно была отдана Бетербиеву.

Российский боксер добавил к двум чемпионским поясам - Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) - третий, от WBO. Как заявил сам Бетербиев, его цель - статус абсолютного чемпиона мира, для чего ему необходимо добыть еще один, четвертый пояс - Всемирной боксерской ассоциации (WBA).