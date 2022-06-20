Власти Азербайджана продлили особый карантинный режим до осени

20 июн. 20:44

Особый карантинный режим продлен в Азербайджане. Такое решение принял Кабмин АР.

Согласно документу, с целью предотвращения распространения COVID-19 и его возможных последствий особый карантинный режим в Азербайджана продлевается до 06:00.

В то же время, с завтрашнего дня отменяется ряд ограничений, введенных в связи с особым карантинным режимом.

Так, прекращает действовать запрет на скопления более 10 человек (кроме близких родственников) в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и т.д.

Кроме того, теряет силу требование о размещении на портале icaze.e-gov.az информации о проведении праздничных мероприятий и о соглашении о совместной ответственности между хозяином торжества и владельцем помещения, где оно проводится.