Дагестанские аграрии установили новый рекорд по посевам риса

20 июн. 20:32

Аграрии Дагестана в текущем 2022 году засадили рисом рекордное количество площадей, - говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"По предварительным данным, площадь сева риса в 2022 году в Дагестане составила чуть более 30 тыс га, что на более чем 3 тыс га больше уровня 2021 года. Наибольшая площадь посевов приходится на Кизлярский район - более 17 тыс га, или 58% от общей площади по республике", - передает "Это Кавказ".

Сейчас сельхозпроизводители Дагестана активно восстанавливают старые и строят новые внутрихозяйственные оросительные системы, необходимые для выращивания риса и других культур.

"За последние пять лет в регионе построено более 10 тыс га новых рисовых инженерных систем и реконструировано около 20 тыс га имеющихся. Общая площадь рисовых инженерных систем в республике превышает 56 тыс га, а рисоводство в Дагестане с каждым годом переходит на более высокий технологический уровень", - заявил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов, цитирует его пресс-служба.