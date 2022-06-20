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Тбилисское "Динамо" сменило главного тренера

Тбилисское &quot;Динамо&quot; сменило главного тренера

Новым главным тренером тбилисского футбольного клуба "Динамо" стал Георгий Чиабришвили. На этом посту он заменит Каху Цхададзе, покинувшего клуб вместе с ассистентами в конце прошлой недели.

Контракт с Чиабришвили рассчитан на 2,5 года. В тренерский штаб специалиста также вошел Георгий Деканосидзе.

Ранее местные СМИ сообщили, что руководство "Динамо" решило поменять тренера из-за неудачного выступления команды в чемпионате Грузии. После 17 туров тбилисское "Динамо" с 32 очками занимает третье место, отставая от идущих на первом месте батумских одноклубников на 6 очков.

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