Израиль ждут внеочередные парламентские выборы?

20 июн. 20:22

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава МИД Яир Лапид намерены распустить кнессет (парламент), пишет "Едиот ахронот".

"Беннет и Лапид объявили о планах объявить о роспуске кнессета. Эта мера повлечет за собой внеочередные выборы в Израиле в сентябре, они станут пятыми за последние три года", - цитирует газету "Интерфакс".

The Jerusalem Post передает, что, согласно достигнутому соглашению, Лапид может стать исполняющим обязанности премьер-министра до выборов и создания нового кабинета.

Напомним, по итогам выборов в июне прошлого года Беннет (партия "Ха-Ямин Ха-Хадаш") и Лапид (партия "Еш атид") пришли к коалиционному соглашению, согласно которому первые два года премьером должен был стать Беннет, а после ротации пост получил бы Лапид.