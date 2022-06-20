Борель призвал банки не перегибать с антироссийскими санкциями

20 июн. 20:19

Ряд лидеров африканских государств выразили Евросоюзу озабоченность по поводу введенных ЕС антироссийских санкций, - заявил сегодня глава дипломатии европейского сообщества Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

"Мы слышим от африканских лидеров про последствия наших санкций в отношении России. Мы направили им разъяснения о том, как санкции работают, кому они вредят", - сказал он, передает ТАСС.

Лидеры стран НАТО также выразили ЕС озабоченность в связи с санкциями против России, отметив, что некоторые банки перегибают палку в плане санкций, отказываясь обслуживать сделки с российским зерном.

"Мы пошлем письма банкам, чтобы объяснить им, что они могут делать. Но мы не можем избежать ситуаций, когда некоторые финансовые институты, как это, например, произошло с иранскими санкциями, решают добровольно не участвовать в торговле. Это является перевыполнением санкций. Мы должны давать информацию банкам, транспортным системам, страховым компаниям", - сказал он, отметив, что подобные ситуации могут происходить и с операциями с российским зерном.

Боррель полагает, что "отдельные игроки сами вводят чрезмерные ограничения" в связи с санкциями ЕС.