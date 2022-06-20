Турция продолжит обсуждать со Швецией и Финляндией вопрос их вступления в НАТО

20 июн. 19:49

Состоявшиеся сегодня в штаб-квартире НАТО переговоры с представителями Швеции и Финляндии по вопросу их вступления в Североатлантический альянс получились конструктивными. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Переговоры были открытыми, искренними и будут продолжены. Все будет зависеть от шагов, которые предпримут Швеция и Финляндия", - цитирует его ТАСС.

Калын отметил, что переговорный процесс, касающийся озабоченностей Турции в вопросах безопасности. не завязан на мадридский саммит НАТО. отметил Калын. По его словам, Анкара ожидает, что Стокгольм и Хельсенки прекратят поддерживать такие террористические организации, как Рабочая партия Курдистана (РПК) и FETO.

Напомним, Швеция и Финляндия передали НАТО заявки на вступление в Североатлантический альянс 18 мая. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, отметив, что у Стокгольма и Хельсинки нет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций.