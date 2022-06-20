Автолюбитель приговорен к обязательным работам за сотни нарушений ПДД в Кабардино-Балкарии

20 июн. 19:58

Жителю Кабардино-Балкарии придется отработать почти 2 тысячи часов обязательных работ из-за долгов по штрафам за нарушение правила дорожного движения, такое сообщение распространило УГИБДД МВД по КБР.

"На протяжение двух лет 30-летний житель города Чегем 361 раз нарушил правила дорожного движения РФ на общую сумму свыше 180 тыс рублей. Все нарушения были зафиксированы в автоматическом режиме, 90% из них - превышение установленной скорости движения", - цитирует его "Интерфакс".

Однако лихач не торопился оплачивать штрафы. Поэтому сотрудникам Госавтоинспекции пришлось оформить на него 96 административных материалов по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ за неуплату административных штрафов, все они были переданы в суд.

Мировой суд назначил автолюбителю наказание в виде обязательных работ сроком на 1920 часов. На то, чтобы отработать их, у мужчины есть год и 115 дней.

Также на его три наложены запреты на регистрационные действия, для погашения долга у него изъяли мобильный телефон.

Наконец, согласно ст. 17.17 КоАП РФ должник временно лишен права управлять транспортными средствами.