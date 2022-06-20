Оппозиционеры проводят шествие к офису партии Пашиняна в Ереване

20 июн. 19:44

Активисты-оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, устроили шествие к офису правящей партии "Гражданский договор" в Ереване, об этом пишут СМИ.

Демонстранты выражают протест в связи со стрельбой в селе Нигаван, жертвами которой стали два человека, пятеро ранены.

"Они стреляют, чтобы сохранить свою власть. Мы этого не потерпим", - приводит слова депутата от националистической фракции "Армения" Арегназ Манукян РИА Новости.

Оппозиционеры планируют также акции у здания полиции и Службы нацбезопасности.

Ранее сайт politik.am сообщил, что якобы родственники депутата от "Гражданского договора" Матевоса Асатряна и двоюродный брат вице-губернатора Арагацотнской области Эдгара Парваняна устроили в селе Нигаван в конфликт с группой парней и начали по ним стрелять якобы из-за того, что те оскорбили Никола Пашиняна. В полиции заявили, что у происшествия нет политического подтекста, инцидент возник на бытовой почве.