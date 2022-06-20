Финская делегация отметила прогресс с Турцией на переговорах по НАТО

20 июн. 19:50

На прошедших сегодня в Брюсселе переговорах делегаций Финляндии, Швеции и Турции по вопросу членства в Североатлантическом альянсе есть прогресс, сообщает канцелярия президента Финляндии.

"Обсуждения продолжались почти пять часов. По некоторым вопросам был достигнут явный прогресс, по другим - еще предстоит пройти долгий путь для достижения консенсуса. В каждой столице будут проведены обсуждения достигнутого. Общая цель - продолжить обсуждение как можно скорее", - цитирует главу финской делегации советника президента республики по вопросам внешней политики и политики безопасности Петри Хаккарайнена РИА Новости.

Напомним, переговоры проходили в секретариате НАТО.