Автобус с пассажирами попал в ДТП в Восточном Казахстане

20 июн. 19:25

Крупная автоавария случилась в Восточно-Казахстанской области, об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента полиции.

Направляясь с побережья Алаколя в сторону Семея, рейсовый автобус Setra упал в кювет и перевернулся, оказавшись на крыше.

В момент ЧП в салоне было 13 пассажиров и двое водителей.

"В результате ДТП все остались живы, но пострадали. 56-летний водитель госпитализирован с переломами", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

Ведется досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК.