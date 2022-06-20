Северная Осетия возрождает АПК региона

20 июн. 19:18

Северная Осетия реализует 13 инвестпроектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК) на общую сумму более 40 млрд рублей, - сообщил глава региона Сергей Меняйло.

" Аграрная отрасль экономики в условиях решения задач импортозамещения, начиная с 2014 года, серьезно прирастила объемы производства. В АПК реализуются и планируются к реализации 13 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью более 40 млрд рублей", - рассказал Меняйло, передает "Интерфакс".

В список прорывных проектов, которые были представлены председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, вошел проект "Закладка яблоневого сада интенсивного типа и строительство плодохранилища", уже заложено 678 га сада, ведется строительство плодохранилища и цеха для производства пластиковых контейнеров для оснащения плодохранилища. Проект планируется завершить в 2024 году.

В рамках проекта также планируется строительство тепличного комплекса, под который уже выделен земельный участок.

"Еще одно важное направление - создание агро-эко-туристического парка "Земля Осетия". Проект находится в стадии разработки.

Также в первый раз за весь постсоветский период несколько дней назад в Моздокском районе было высажено 30 га виноградника. "Мы возвращаемся к специфическим отраслям экономики, которые присущи для Северной Осетии", - добавил глава региона.