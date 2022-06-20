Эрдоган призвал Запад повернуться лицом к проблеме нелегальной миграции

20 июн. 19:32

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился с видеообращением к участникам стамбульской конференции на тему миграционного кризиса, отметив, что главную нагрузку по проблеме нелегальной миграции и наплыва беженцев несут на себе не развитые страны Европы, громогласно заявляющие о ее наличии, а государства, расположенные по соседству с кризисными регионами.

Глава турецкого государства привлек внимание к статистике ООН, согласно которой в развитых странах на 1000 человек приходится в среднем 2,7 беженцев, тогда как в государствах со средним и низким доходом этот показатель достигает 5,8.

"Приняв всего несколько сот беженцев, развитые страны превращают их в подпитку для рекламы. При этом эти государства избегают какой либо реальной ответственности за углубляющейся гуманитарные кризисы", - сказал Эрдоган, передает Анатолийское информационное агентство.

"Турция в последние семь лет занимает первое место в мире по числу принятых беженцев. Этого требует от нас наша культура и вера, историческое наследие. Мы и далее будем выполнять эту миссию", - заверил турецкий лидер.

На сегодняшний день в мире насчитывается примерно 275 млн мигрантов, число перемещенных лиц достигает 85 млн, а беженцев до 30 млн, - отметил турецкий президент, напомнив, что за последние годы в попытке добраться до Европы в водах Средиземного моря до 30 тыс мигрантов утонули, причем большинство из них - женщины и дети.

"О местоположении десятков тысяч детей и подростков сирийских беженцев, добравшихся до Европы, сегодня ничего неизвестно. Кроме того, мы почти ежедневно ставимся свидетелями драмы беженцев и нелегальных мигрантов, стакивающихся с насилием греческой стороны", - отметил глава государства.

Эрдоган отметил, что миграция – это не проблема сегодняшнего дня, а социальное явление, имевшее место быть всегда в истории человечества. Турция последние 500 лет открыла двери для миллионов людей, искавших убежища. Президент Турции подчеркнул, что проблема миграции будет оставаться в повестке дня мирового сообщества до тех пор, пока не будут искоренены ее причины.