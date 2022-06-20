Мишустин: Россия уделяет ключевое внимание разблокированию связей на Южном Кавказе

20 июн. 18:58

Россия уделяет первостепенное внимание разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой армянского правительства Николом Пашиняном в Минске.

"Практическая работа активно ведется в рамках трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров (России, Азербайджана и Армении - ред.). В ходе Петербургского экономического форума состоялось ее очередное заседание", - цитирует председателя российского кабмина "Интерфакс-Азербайджан".

Пашинян высказался в поддержку "деблокирования всего региона" и выразил надежду, что в результате удастся достичь конкретных решений.