Иран призвал США вернуться к переговорам по СВПД в Вене

20 июн. 18:50

Американская сторона должна как можно скорее вернуться на путь подписания соглашения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в свою очередь, Иран готов к хорошей, стабильной и эффективной сделке, - заявил сегодня официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Иран все еще находится на пути дипломатии. Этот поезд не сошел с рельсов", - сказал он, говоря о переговорах по отмене санкций в Вене, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Политика двойных стандартов США всем известна: "Они говорят, что хотят исправить ошибку Дональда Трампа, но их поведение является лишь продолжением его неудачной политики", - добавил Хатибзаде.

