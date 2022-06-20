"Россия" свяжет прямыми рейсами Красноярск и Минводы

20 июн. 18:43

Авиакомпания "Россия" с 24 июня начнет выполнять регулярные прямые рейсы из Красноярска в Минеральные Воды, говорится в сообщении на ее сайте.

В нем подчеркивается, что перевозчик работает над развитием межрегиональных рейсов в обход Московского транспортного узла.

"Авиакомпания "Россия" (группа Аэрофлот) открывает прямые рейсы из Красноярска в Минеральные Воды, полеты планируются пять раз в неделю с 24 июня и будут выполняться на самолетах Боинг 737-800", - отмечено в сообщении.

Самолеты будут летать по всем дням недели, кроме вторника и четверга.