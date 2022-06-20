Власти Северной Осетии не будут переносить дату открытия курорта "Мамисон"

20 июн. 18:29

Реализация проекта по созданию в Северной Осетии туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" ведется по графику, и сроки его сдачи меняться не будут, - сообщил глава региона Сергей Меняйло.

"В целом реализация проекта идет в графике запланированных мероприятий,- как со стороны АО "КАВКАЗ.РФ", так и со стороны региона". - рассказал Меняйло, добавив, что возможные риски смещения сроков поставки канатного оборудования из-за отказа европейской компании-победителя осуществить принятые обязательства будут разрешены за счет альтернативных поставщиков оборудования для канатных дорог из Китая и Турции, - передает "Интерфакс".

"Срок ввода курорта остается прежним - 2024 год", - добавил Меняйло.