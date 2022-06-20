В Центробанке объяснили, чем опасно таргетирование курса рубля

20 июн. 17:52

Заместитель председателя Центрального банка России объяснил в ходе своего выступления в Госдуме, чем сейчас опасен возможный переход к таргетированию курса рубля.

"Надо понимать, что любые идеи, связанные с таргетированием курса, неизбежно в случае их реализации приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики", - сказал он.

Заботкин отметил, что установление фиксированного обменного курса означает отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу страны, к валюте которой привязывается курс рубля.

"Если мы будем проводить нашу денежно-кредитную политику, привязывать ее параметры к тому, чтобы наша валюта имела некоторый фиксированный или мало колеблющийся курс номинальный по отношению к валютам, где инфляция 8-10%, то и у нас инфляция будет такой же", - цитирует РИА Новости зампреда ЦБ.

Он добавил, что этот вариант неприемлем.