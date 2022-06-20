Минцифры РФ отложило выдачу цифровых паспортов

20 июн. 17:51

Программа цифровых паспортов РФ была отложена ввиду отсутствия консенсуса в обществе по данному вопросу, - заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Тема достаточно долгая, и вопрос в том, что она не была запущена, потому что, наверное, у нас в обществе отсутствует определенный консенсус по поводу необходимости перехода на цифровые паспорта", - рассказал Шадаев, передает РИА Новости.

Ведомство заморозило вопрос выдачи цифровых паспортов и надеется вернуться к нему позднее. По словам главы ведомства, Минцифры в данный момент сосредоточится на цифровых копиях документов и биометрической идентификации. Напомним, выдачу цифровых паспортов в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом планировалось начать с 2023 года в трех регионах - Москве, Московской области и Татарстане. Предполагалось, что, помимо паспортных данных, на цифровой документ можно записать отпечатки пальцев, данные водительского удостоверения, СНИЛС и электронную подпись.