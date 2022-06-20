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Правительство Южной Осетии получило председателя

Правительство Южной Осетии получило председателя

Председателем правительства Южной Осетии стал Константин Джуссоев, такой указ издал президент республики Алан Гаглоев.

Документ размещен на сайте главы республики.

"В соответствии с пунктом пять статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия назначить Джуссоева Константина Хасановича председателем правительства Республики Южная Осетия, - сказано в нем.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Напомним, на прошлой неделе парламент Южной Осетии единогласно одобрил представленную Гаглоевым на должность главы правительства кандидатуру Константина Джуссоева, руководящего строительной компанией.

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