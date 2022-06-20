Правительство Южной Осетии получило председателя

20 июн. 17:40

Председателем правительства Южной Осетии стал Константин Джуссоев, такой указ издал президент республики Алан Гаглоев.

Документ размещен на сайте главы республики.

"В соответствии с пунктом пять статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия назначить Джуссоева Константина Хасановича председателем правительства Республики Южная Осетия, - сказано в нем.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Напомним, на прошлой неделе парламент Южной Осетии единогласно одобрил представленную Гаглоевым на должность главы правительства кандидатуру Константина Джуссоева, руководящего строительной компанией.