Телеканал "Россия" стал объектом нападок в Армении

Репортаж Александра Бузаладзе "Союз с Россией важен для Азербайджана как никогда" в программе "Вести недели" на гостелеканале "Россия-1" вызвал нескрываемое удовлетворение у отвыкшей от подобных приятных сюрпризов в российских СМИ азербайджанской общественности.

Пожалуй, этот выпуск "Вестей недели" посмотрели в Азербайджане все, кто смотрит телевизор или читает новости в интернете. Добрый репортаж хронометражем в 9 минут и 10 секунд охватил самые разные сферы: и российско-азербайджанские добрососедские связи, и привилегированное положение русского языка в стране, и богатый туристический потенциал Азербайджана, и межэтнический мир в стране. Также репортер рассказал о масштабных восстановительных работах на освобожденных от армянской оккупации территориях, включая священный для каждого азербайджанца города Шуша. Оформил свой сюжет Бузаладзе очень деликатно, явно постаравшись никого не задеть, в первую очередь, армянскую сторону, и намеренно обойдя все острые углы. Так, в репортаже не употребляются словосочетания вроде "армянская оккупация" или "освобождение Карабаха" - видно, что государственный телеканал, осознавая, что его материалы всегда рассматриваются через политическую призму, намеренно сохранил максимально выдержанный тон при подаче информации. Например, даже при освещении свадьбы этнически русской пары в Баку – где жених является ветераном 44-дневной войны, а невеста – дочерью национального героя Азербайджана Юрия Коваленко, эти факты им упомянуты не были. Вероятно, чтобы никого не обидеть.

Но, как показала практика, деликатный подход не помог "России-1" оградить себя и своих сотрудников от нападок армянских националистов и симпатизирующих им некоторых российских журналистов и экспертов. Сразу же после трансляции репортажа в армянском Telegram-сообществе начались угрозы. "Еще парочка таких "дружественных" репортажей, и в Армении поставят вопрос о прекращении трансляции российских каналов. Как минимум, информационно-аналитических программ. Продолжайте, пожалуйста", - пишет Эрнест Варданян, проживающий в Молдавии армянский блогер-политолог. Рупор пропаганды, Telegram-канал "Баграмян 26" обвинил российский государственный телеканал в продажности и насаждении "антироссийских настроений в Армении". Один из популярных Telegram-каналов SisMasis пишет, что "пора завязывать с иллюзиями по поводу России, так как она ненадежный союзник". Раздаются многочисленные требования к МИД Армении выразить свой протест – что, впрочем, маловероятно, поскольку и российский посол в Азербайджане Михаил Бочарников недавно посещал Шушу. Симптоматично, что к оголтелой кампании против российского телеканала подключились и "обычные подозреваемые" - военкор Юрий Котенок и штатный эксперт Сергей Карнаухов. Что ж, если господин Карнаухов так недоволен редакционной политикой канала "Россия-1", то, возможно, ему стоит отказаться от регулярных эфиров у Владимира Соловьева?

Отметим, что такие спикеры, как Котенок, Карнаухов, Пегов и другие на протяжении 44 дней войны в Карабахе занимали настолько радикальную и однозначную проармянскую позицию, что во многом поспособствовали формированию у азербайджанской общественности мнения, что Россия оказывала информационную поддержку Армении.

Примечательно, что многие российские пользователи в комментариях искренне удивились, чем же так не угодил репортаж "России-1" Котеноку и Карнаухову. В конце концов, напоминают многие, Армения и сама ведь "независимость" Карабаха не признала, да и Никол Пашинян на верного союзника России уж точно не тянет. Аргумент про непризнание Карабаха Арменией, однажды уже озвученный и президентом Владимиром Путиным, всегда отрезвляет оппонентов, рьяно поддерживающих армянские территориальные претензии на Карабах, но эффект от этого длится недолго. Надо быть готовыми к тому, что фантомные боли армянского общества по "утраченному" Карабаху, который за 30 лет оккупации служил лишь объектом для мародерства и разграбления, утихнут не сразу. Возможно, излечит время. В противном же случае, если чересчур упорствовать, можно "разбудить лихо", как предупредил Михаил Ходоренок в передаче "Соседи".