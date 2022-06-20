Меликов открыл в Каспийске спортзал имени Героя России Гаджимагомедова

20 июн. 17:26

Сегодня в дагестанском Каспийске на стадионе "Анжи-Арена" прошла торжественная церемония открытия спортивного зала имени Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, в которой принял участие глава региона Сергей Меликов, - сообщает пресс-служба главы республики.

"Глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в открытии спортзала имени Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, которое сегодня состоялось на стадионе "Анжи-Арена", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, Нурмагомед Гаджимагомедов участвовал в спецоперации на Украине, был удостоен звания Героя России посмертно указом президента от 3 марта.