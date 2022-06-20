Глава ВОЗ: мир не готов к новой пандемии

20 июн. 17:25

Мир не готов к началу новой пандемии, предупредил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в Джакарте, где состоится встреча министров здравоохранения стран G20.

Он призвал серьезно воспринять уроки, извлеченные из пандемии коронавируса, и проверить, выполняются ли рекомендации по подготовке мира к пандемиям.

"Между прочим, мы находимся в середине пандемии. Мир не готов. Если ударит еще один вирус, начнется новая пандемия, мы все еще не будем готовы", - цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

Глава ВОЗ также обратил внимание на то, что необходимо полностью соблюдать рекомендации по борьбе с COVID-19 в каждой стране, и в этом случае удастся предотвратить следующую пандемию.