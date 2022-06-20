Ингушетия будет вести инвестпроекты с Азербайджаном, Узбекистаном и Беларусью

20 июн. 17:14

Руководство Ингушетии намерено наладить сотрудничество в различных сферах по совместным проектам с Азербайджаном, Узбекистаном, Беларусью. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Недавно туда ездила делегация, мы изучаем потенциал, и есть уже конкретные предложения, осенью уже будут реализованы первые планы. Планируем реализацию совместных проектов", - пояснил он.

Глава республики отметил, что Беларусь выразила готовность поставлять в Ингушетию технику, как сельскохозяйственную, так и для строительства дорог.

"Мы же пригласили их бизнесменов и туроператоров на инфотур к нам, чтобы они ознакомились с нашими возможностями, мы могли наладить сотрудничество и в сфере туризма", - добавил Калиматов.

Он добавил, что региональное правительство также прорабатывает возможности развития товарооборота и с другими странами, в частности, с Китаем, передает ТАСС.