Председатель "Грузинской мечты" обвинил оппозицию в поляризации общества

20 июн. 17:14

Радикальная оппозиция в Грузии нацелена на углубление поляризации в стране. Об этом заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Он подчеркнул, что именно этой цели служит предстоящая акция-шествие под названием "Домой в Европу", которая состоится вечером 20 июня. Грузинская оппозиция обвинила "Грузинскую мечту" в отрицательном заключении Еврокомиссии, которая решила рекомендовать предоставление статуса кандидата Украине и Молдове, а с Грузией пока повременить.

"Рекомендацией номер один Еврокомиссии было сокращение поляризации. Однако вы видите, что с первой же минуты радикальная оппозиция делает все, чтобы качество поляризации еще больше выросло", - цитирует представителя правящей партии "Sputnik Грузия".

"Изначально был задуман простой сценарий. Они (радикальная оппозиция - прим. ред.) рассчитывали, что две страны получат статус кандидата, а Грузия - нет. Затем должен был начаться этот сценарий беспорядка, первая попытка которого будет сегодня на акции", - подчеркнул Кобахидзе.

Он добавил, что финальной точкой этого является война, которую они хотят в Грузии.

Напомним, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в Евросоюз. Комиссия выдвинула Киеву и Кишиневу ряд условий для интеграции, которые те обязались выполнить. При этом Грузии статус кандидата в члены ЕС рекомендовали пока не давать.