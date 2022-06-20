Часть назранских чиновников скрывали свои доходы

20 июн. 17:11

Прокуратура Ингушетии привлекла к дисциплинарной ответственности 24 муниципальных служащих Назрани за нарушения антикоррупционного законодательства, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Установлено, что муниципальные служащие администраций Центрального, Насыр-Кортского, Гамурзиевского и Альтиевского округов Назрани представили неполные сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также супругов и несовершеннолетних детей за 2020 год", - рассказал представитель прокуратуры, передает "Интерфакс".

Чиновники не отразили сведения о находящихся в их собственности объектах недвижимого имущества, о всех своих доходах, а также не указали счета, открытые в кредитных организациях.

По итогам проверки прокуратура внесла представления четырем главам администраций городских округов.