Ставки по льготной ипотеке в России могут опустить до 7%

20 июн. 16:49

Минфин РФ предлагает снизить ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%. Соответствующий проект разработан и внесен в кабмин.

"Снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки поддержит граждан и создаст дополнительный спрос на жилье, что положительно скажется на строительной отрасли", - сообщает министерство.

Напомним, программа действует до конца года, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области максимальная сумма кредита - 12 млн рублей, в остальных регионах - до 6 млн рублей.

В ведомстве отметили, что "при сочетании этой программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой можно увеличить лимит до 30 млн рублей и до 15 млн рублей соответственно".

Ранее снизить ставку по льготной ипотеке на новостройки до 7% предложил президент РФ Владимир Путин.