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Путин и Лукашенко проведут очередную встречу на форуме регионов Союзного государства

Путин и Лукашенко проведут очередную встречу на форуме регионов Союзного государства

Встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится на форуме регионов Союзного государства в этом году. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с белорусским премьером Романом Головченко.

"Убежден, что предстоящий форум регионов с участием президентов России и Беларуси даст еще более глубокий новый импульс межрегиональному сотрудничеству", - цитирует Мишустина РИА Новости.

Встреча премьер-министров России и Беларуси проходит перед заседанием Евразийского межправительственного совета, который начнется сегодня в Минске и продолжится 21 июня.

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