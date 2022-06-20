Путин и Лукашенко проведут очередную встречу на форуме регионов Союзного государства

20 июн. 16:44

Встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится на форуме регионов Союзного государства в этом году. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с белорусским премьером Романом Головченко.

"Убежден, что предстоящий форум регионов с участием президентов России и Беларуси даст еще более глубокий новый импульс межрегиональному сотрудничеству", - цитирует Мишустина РИА Новости.

Встреча премьер-министров России и Беларуси проходит перед заседанием Евразийского межправительственного совета, который начнется сегодня в Минске и продолжится 21 июня.