Российский McDonald's вернет популярный бургер

20 июн. 16:40

Бургеры "Биг Тейсти" и "Биг Мак", а также мороженое "Макфлури" войдут в меню кафе "Вкусно – и точка", но уже с другой рецептурой, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

"Вопрос с возвращением "Биг Тейсти" решен, со схожей рецептурой, но под новым названием", - сказал источник, добавив, что по двум другим блюдам обсуждение идет.

Напомним, преемник McDonald's открылся в России 12 июня. Большая часть меню сохранилась с измененными названиями, но некоторые популярные блюда, включая "Биг Тейсти", в новое меню не вошли.