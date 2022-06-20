Доллар на Мосбирже упал до уровня 2015 года

20 июн. 16:25

В понедельник курс доллара на Московской бирже опустился до показателей 2015 года - ниже 55,5 рублей.

Из данных торговой площадки следует, что на 15:06, доллар подешевел на 97 копеек или 1,72% и снизился до 55,44 рубля. Такой уровень на торгах зафиксирован впервые с 3 июня 2015 года.

Курс евро также показывает снижение, он опустился на 71 копейку или 1,2%, до 58,155 рублей.

Текущий курс рубля является равновесным, заявил на прошлой неделе глава Сбербанка Герман Греф. По его прогнозу, укрепление рубля продолжится и в июле, на уровень 70-75 рублей за доллар курс вернется к концу 2022 года.