Для паломников из Дагестана организовали вакцинацию

20 июн. 16:17

Жители Дагестана, планирующие паломничество в хадж, должны будут сделать прививки от менингококковой инфекции в Республиканском центре инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Напомним, вакцинация от менингококковой инфекции является обязательным условием для въезда в Саудовскую Аравию.

Прививку обычно делают вакциной "Менактра", она зарегистрирована в 53 странах мира и обеспечивает стойкий иммунный ответ. Безопасность доказана длительными клиническими исследованиями и девятилетним опытом применения.

"Побочные эффекты сведены к минимуму. Возможны болезненность, отек, уплотнение и гиперемия в месте введения вакцины", - сказано в сообщении.