Финляндия открывает границу для российских туристов

20 июн. 16:12

Правительство Финляндии решило с 30 июня открыть границу для туристов из России.

"Ограничения на въезд на внешних границах Финляндии, связанные с пандемией коронавируса, заканчиваются 30 июня. Это означает, что путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы", - сообщает в понедельник финское МВД.

Пограничный контроль страны возвращается к допандемической работе.

"Ожидается, что снятие ограничений увеличит трафик из третьих стран. Например, может увеличиться трафик на восточной (российской) границе. На объемы перевозок влияет в том числе желание россиян путешествовать и количество действующих виз", - отметили в МВД Финляндии.

В Финляндии сообщают, что для въезда необходимо иметь только паспорт с визой. При этом для выезда из России через сухопутные границы нужно иметь основание, например недвижимость в европейской стране. С туристическими целями выезд из страны через сухопутные пункты пропуска запрещен с марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса.