Глава Счетной палаты России обеспокоен возможным повышением налогов

20 июн. 15:57

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин обеспокоен возможным повышением налогов в России.

На сегодняшнем заседании бюджетного комитета в Госдуме рассматривается документ министерства финансов об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

В ходе своего выступления на комитете Кудрин обратил внимание на то, что в документе не очень четко прописана налоговая политика с точки зрения ставок, передает РИА Новости.

По словам главы Счетной палаты, неопределенность с налоговыми ставками на 2023-2025 годы ухудшает условия для бизнеса. Предприниматели неохотно начинают новый бизнес в различных отраслях или отказываются делать инвестиции, пояснил Кудрин.