Зеленский не спас Макрона

Перед президентскими выборами Эмманюэль Макрон часто звонил в Кремль. Разыграв антироссийскую карту, то критикуя, то призывая к диалогу, Макрон в итоге переизбрался. На этот раз перед выборами в парламент он поехал в Киев, но результат оказался провальным. Почему так произошло, и как новый парламент Франции будет влиять на ее внутреннюю жизнь и отношения с Россией?

На минувших выходных во Франции состоялся второй тур выборов в парламент. По их итогам коалиция действующего президента Макрона потеряла большинство в парламенте. Из 577 мест альянс "Вместе!" взял 245. Второе место со 131 мандатом занял блок социалиста Жан-Люка Меланшона. На третьем месте расположилась правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" – 89 мест.

Что же случилось? Еще в апреле Макрон почти уверенно переизбрался на пост президента. Причины провала кроются в трех основных моментах. Во-первых, надо отделять президентские выборы от парламентских. Даже если и там, и там голосует вся Франция и в обоих случаях предполагается второй тур, все-таки президент – один. Даже если ты набрал минимум в первом туре, во втором туре, обыграв второго по популярности кандидата (в случае Макрона это Ле Пен), ты получаешь президентство. В парламенте все сложнее. Тут мало быть первым. Если посмотреть по голосам, то мы видим, что альянс Макрона набрал больше всех. Но больше не значит большинство, что крайне важно для принятия законов без оглядки на мнение оппозиции. Так что условная победа Макрона становится Пирровой.

Вторая причина его провала связана с тем, что социалист Меланшон смог договориться с коммунистами и зелеными. Их блок так и называется – "Новый экологический и социальный народный союз". Зеленые – сторонники чистой энергии и защиты природы – набирают обороты по всей Европе. Франция – не исключение. Социализм тоже сейчас в цене. Ведь когда растут цены на все, граждане ищут поддержки государства. Либерал Макрон ставит на капитал и крупные компании, поэтому ждать от него помощи не приходится. Появление такой мощной коалиции явно ослабило монополию партии Макрона. Свою роль сыграли и правые, которые сплотились вокруг Ле Пен и дали ей в 10 раз больше мест в парламенте, чем на последних выборах.

"Это огромное поражение французского президента, которое во многом связано с последовательной, повсеместной критикой со стороны левых и правых макронистской политики. Левые критиковали за капитализм и за экономический либерализм. Правые – за недостаточное внимание к безопасности и предательство собственных национальных интересов, в том числе и по украинскому сценарию. Бравая поездка Макрона в Киев за несколько дней до второго тура парламентских выборов вызвала скорее негативную реакцию. И левые, и правые политики критически отнеслись к идее принять Украину в Евросоюз. Меланшон заявил, что это эмоциональное решение. Марин Ле Пен заявила, что это решение совершенно несвоевременно", - прокомментировала "Вестнику Кавказа" политический обозреватель Международного евразийского движения, эксперт по Франции Дарья Платонова.

Третья причина провала Макрона может быть связана с Россией. Перед президентскими выборами Макрон активно разыгрывал российскую карту. С одной стороны, он говорил о российской угрозе, пугая Париж тем, что "враг у ворот" и нужно защитить Украину и Европу. С другой стороны, он не разрывал связь с Кремлем и постоянно названивал Владимиру Путину. Так он показывал, что является лидером Европы, способным как защитить ее, так и найти общий язык с Россией. Тогда этот трюк прошел. На этот раз Макрон снова поставил на внешнюю политику. Поехал прямо накануне голосования в Киев вместе с коллегами из Германии и Италии. По факту позиция Макрона не сильно поменялась. На встрече с Зеленским он тоже говорил о поддержке Украины, обещал оружие и деньги, а также статус кандидата в члены ЕС. Но здесь же француз призывал коллегу к урегулированию конфликта, фактически требуя, чтобы Зеленский сам договорился с Путиным об условиях мира.

Вроде бы предвыборная тактика Макрона на президентских и парламентских выборах одна и та же. Но почему результат на последних оказался иным? Скорее всего, на парламентских выборах именно первые два фактора – особенность выборов и поведение конкурентов – сыграли решающую роль. Поэтому-то украино-российская карта уже никак не могла помочь. Также не будем забывать, что с апреля экономическая ситуация во Франции как и во всей Европе – это инфляция и темпы роста ВВП – стала еще хуже. Отсюда можно сделать вывод о том, что, возможно, французы, как и англичане, уже разочаровались в политике Макрона по Украине и санкциям.

Повлияет ли новый расклад в парламенте Франции на внешнюю политику, - скорее всего незначительно. Ведь здесь ведущую роль играет президент и МИД. Конечно, в парламенте голоса критиков будут теперь слышны громче, потому что оппозиция стала сильнее. Однако толку от этого будет мало. А вот во внутренней политике Макрону придется, что называется, попотеть. Ведь для любых новых законов и реформ нужно искать поддержки третьих сил. Придется идти на уступки. Поэтому внутри страны влияние у Макрона будет постепенно ослабевать.

"Сейчас многие макронистские политики говорят о параличе правительства, но он является также и шансом для антимакронистских сил. Парламент – это пространство, в котором утверждаются и принимаются законопроекты, и в случае принципиальных несогласий с линией Макрона многие законопроекты будут просто заблокированы. А так как на данный момент не существует больше в Конституции пункта применения статьи 49.3, то руки у Макрона связаны еще больше. Можно допустить, что могут быть катастрофические события. Например, роспуск парламента. Но все это на данный момент пока что не имеет четких очертаний. В любом случае можно с уверенностью сказать, что победила народная волна, народный гнев пробил баррикады системной глобалистской пропаганды. Три макроновских министра оказались политиками нелегитимными, которые даже не получили большинства голосов у себя в регионах", - считает Платонова.

Если политическая ситуация после выборов во Франции усугубится, то есть шанс на смену власти и приход туда более прагматичных сил. Учитывая, что Ле Пен и Меланшон готовы договариваться с Москвой, Россия от этого может лишь выиграть.