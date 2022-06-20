Российский специалист станет главным тренером и техническим директором иранского клуба

20 июн. 15:33

Новым главным тренером иранского футбольного клуба "Трактор" стал Курбан Бердыев. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте клуба.

На этом посту экс-наставник "Рубина" и "Ростова" сменил Эртугрула Саглама, покинувшего клуб 9 июня 2022 года.

Бердыев также назначен техническим директором "Трактора". В обязанности 69-летнего специалиста будет входить не только работа с первой командой, но и курирование всей футбольной деятельности клуба.

Напомним, предыдущим местом работы Бердыева был алматинский "Кайрат". Под его руководством команда завоевала Кубок Казахстана и стала бронзовым призером чемпионата страны.