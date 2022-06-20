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На юге России появятся три новые особо охраняемые природные территории

На юге России появятся три новые особо охраняемые природные территории

В этом году в Краснодарском крае будут созданы три особо охраняемых природных территории.

"Заключили госконтракты по созданию еще трех особо охраняемых природных территорий в Сочи, Геленджике и Отрадненском районе", - сообщил вице-губернатор края Сергей Болдин.

Общая площадь новых зон составит около 7,6 тыс га. Особо охраняемые природные территории на Кубани увеличиваются по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

По словам Болдина, работа по созданию природных территорий с охранным статусом в регионе идет планомерно.

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