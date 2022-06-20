Ингушетия – аутсайдер по доходам населения в России

20 июн. 15:02

Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва стали лидерами рейтинга по доходам населения в России в первом полугодии 2022 года, замкнули список Тува и Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости.

Конкретные цифры говорят, что среднероссийский уровень соотношения доходов населения и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2022 году вырос относительно показателей прошлого года. Но, учитывая заметный негативный эффект коронавируса, в 2020 году уровень доходов уступил результату 2019 года. Так, в текущем рейтинге значение доходов и стоимости фиксированного набора находится на уровне 1,59 против 1,65 в 2019 году (1,58 в 2021 году).

Еще одним основным показателем, который показывает материальное положение населения, является уровень бедности. По итогам прошлого года за чертой бедности проживало 16,1 млн человек (в 2012 году - 15,5 млн человек).

При этом разница в региональном разрезе остается достаточно высокой. По данным официальной статистики, разница в уровне средних и медианных доходов у "богатых" и "бедных" регионов составляет порядка трех-четырех раз. Таким образом, проблема материальной обеспеченности и бедности в различных регионах ощущается по-разному.

Для выявления межрегиональных различий эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по доходам населения. В качестве основного показателя, по которому ранжировались субъекты, выступает отношение медианных среднедушевых доходов населения региона за месяц к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном регионе за 12 месяцев (с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года).

Лидером, как и годом ранее, стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где показатель отношения средних доходов к фиксированному набору составил 3,1. Вторым оказался Ненецкий автономный округ со значением 2,78. Тройку замкнула Москва, при этом показатель отношения среднестатистических доходов к стоимости набора товаров составил 2,48.

Согласно результатам исследования, в рейтинге 2022 года в 21 регионе доля бедного населения составляет менее 10%, при этом в прошлом году таких было 19, а в 2019 года - 17.

Стоит отметить, что число регионов с очень высокой долей бедности в 2022 году снизилось. Лишь в шести субъектах доля населения за чертой бедности превышает 20%, против десяти регионов годом ранее. Так же в предыдущем рейтинге у двух регионов доля населения за чертой бедности превышала 30%, но теперь официально доля бедного населения в них заметно снизилась. Снижение доли бедных произошло в Республике Тыва с 34% в 2021 году до 29,4%, а также Ингушетии с 30% до 29,7%.

Аналитики предсказывают, что вряд ли стоит ожидать позитивных тенденций, связанных с ростом доходов и сокращением бедности. По ряду оценок, в 2022 году экономика страны покажет спад ВВП, соответственно, доходы населения будут также снижаться в реальном выражении. При этом они же говорят, что возобновление реального роста доходов стоит ожидать не ранее 2023 года.