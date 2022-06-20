20 июн. 14:57

В понедельник, 20 июня, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с визитом в Катар. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства.

В рамках поездки грузинский премьер примет участие в ежегодном экономическом форуме, на одной из панелей которого обратится к участникам мероприятия.

Кроме того, Гарибашвили проведет ряд встреч высокого уровня.

В состав грузинской делегации также входят вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, глава администрации правительства Реваз Джавелидзе и председатель АР Аджария Торнике Рижвадзе, передает "Sputnik Грузия".