Бизнесу в Ингушетии выделили свыше 80 млн рублей на развитие туризма

20 июн. 14:23

В этом году Ингушетия будет выдавать гранты на развитие туристических проектов, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"В 2022 году предусмотрена грантовая поддержка бизнеса на реализацию проектов в сфере туризма на сумму 80,6 млн рублей", - рассказал Калиматов в интервью "Интерфаксу" по итогам ПМЭФ-22.

В 2021 году турпоток в Ингушетию составил 103 тыс человек, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее, в этом году ожидается увеличение турпотока еще на 20%.

Для гостей региона важно создать удобства и комфортную среду, частный бизнес, развивающий инфраструктуру Ингушетии получает субсидии, добавил он.

В регионе планируется в ближайшее время создать два национальных туристических маршрута, а также благоустроить 11 маршрутов регионального значения, добавил Калиматов.