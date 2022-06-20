Азербайджанские борцы завоевали 20 медалей на юношеском чемпионате Европы в Бухаресте

20 июн. 13:59

Спортсмены из Азербайджана завоевали девять 20 медалей на завершающемся юношеском чемпионате Европы по спортивной борьбе в Бухаресте.

В заключительный день соревнований азербайджанские борцы вольного стиля завоевали четыре медали. Обладателями наград высшей пробы стали Садиг Гусейнов (45 кг) и Эльмар Агаев (51 кг). Серебряная медаль досталась Аге Гасымову (60 кг), а бронзовая - Аганазару Новрузову (71 кг).

Таким образом, азербайджанские борцы завоевали на ЧЕ в Бухаресте девять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали.