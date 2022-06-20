Минфин России: дефицит бюджета в 2022 году составит 1,2% ВВП

20 июн. 13:56

Министерство финансов России прогнозирует в 2022 году дефицит бюджета на уровне 1,2% ВВП.

Согласно документу "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" в последующие годы дефицит российского бюджета сократится и в 2023 году составит 1,1% ВВП, в 2024 году - 0,9% ВВП, в 2025-м - 0,8% ВВП. Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщал, что в текущем году расходы российского бюджета вырастут на 3 трлн рублей.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2022–2024 годы, принятому в ноябре прошлого года, в 2022 году бюджет должен быть профицитным на 1,33 трл рублей, в 2023 году - на 0,3 трлн рублей.