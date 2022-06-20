Николай Дроздов отмечает 85-летие

20 июн. 13:43

Президент РФ Владимир Путин поздравил зоолога и многолетнего ведущего передачи "В мире животных" Николая Дроздова, которому сегодня исполнилось 85 лет, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый Николай Николаевич! Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Вас по праву считают творческим, разносторонне одаренным человеком – видным ученым и журналистом, популяризатором науки и экологическим активистом", - сказано в поздравлении.

Российский лидер отметил, что Дроздов открыт для интересных, содержательных идей и замыслов, а также деятельно поддерживает востребованные просветительские проекты и инициативы.

"Желаю Вам здоровья, бодрости духа и всего наилучшего", - заключил Путин.