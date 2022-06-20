В Казахстане начинает работать система мгновенных платежей

20 июн. 13:33

Нацбанк Казахстана запустил модернизированную платформу системы мгновенных платежей (СМП), она будет работать 24/7 и позволит быстро совершать переводы и платежи между клиентами разных банков.

Для совершения перевода потребуется номер мобильного телефона получателя, платежи будут осуществляться по QR-коду.

Банки республики проинформируют своих клиентов о доступности сервисов, услуга появится в мобильных приложениях банков.

Отмечается, что сервисом также могут пользоваться клиенты АО "Казпочта" - за комиссию 1 тенге перевести можно будет до 500 тыс тенге. Для этого в приложении нужно выбрать действующий банковский счет в "Казпочте" и установить на нем признак СМП.