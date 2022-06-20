Россия будет добиваться от Турции отказа от операции в Сирии

20 июн. 14:00

Россия рассчитывает, что Турция откажется от проведения военной операции на территории Сирии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

При этом он отметил, что РФ продолжит добиваться от Турции отказа от операции на севере Сирии. "Продолжаем с ними работать. Надеюсь, что будет достигнута договоренность по политико-дипломатической линии", - цитирует дипломата РИА Новости.

Напомним, 1 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции на севере Сирии. На прошлой неделе спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что Москва попросила Анкару отказаться от проведения военной спецоперации в Сирии. По его словам, это не решит проблему с безопасностью в стране.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, Россия заинтересована в том, чтобы турецкая спецоперация действительно была отменена.

"Причины, почему мы на этом настаиваем, хорошо известны турецкой стороне. Во-первых, создание дополнительных зон безопасности является обоснованным, если делать их на своей территории. У себя их можно создать на любую глубину, но не на территории другой суверенной страны, точного такого же члена ООН, как Турция. Кроме того, удары и атаки со стороны курдских формирований происходят не на территории Турции, а на территории Сирии, где находятся турецкие войска. Поэтому проще вывести эти войска и не провоцировать сирийских курдов на нападения", - прежде всего сказал он.



"Главное опасение России состоит в том, что операция еще более усложнит ситуацию в Сирии, особенно на севере страны. Мы с большим пониманием относимся к мнению наших сирийских друзей о том, что Турция и США, имеющие военные формирования в Сирии без согласия центрального правительства, должны уйти. Дело в том, что те вопросы, в силу которых возникло присутствие турецких и американских войск в Сирии, давно неактуальны. Иностранные войска только провоцируют общее ухудшение ситуации в стране. Поэтому Россия и выступает против такого шага Турции, ожидая, что он приведет не к тем последствиям, о которых думает турецкая сторона", - обратил внимание Андрей Бакланов.



"Надо добавить, что вопросы, связанные с возвращением на территорию Сирии больших, значимых контингентов населения, которое находилось в последнее время на территории Турции в качестве беженцев, тоже надо согласовывать с центральным правительством, а не производить это в одностороннем порядке. Вся совокупность факторов дает России основания выступать против предполагаемой акции, к началу которой Турция вот-вот собирается приступить. И мы рассчитываем, что определенные здравомыслящие элементы возобладают в позиции Турции. В настоящее время нет остроты противостояния между Турцией и курдскими формированиями, но Турция может сама спровоцировать обострение и более активные действия курдских формирований в отношении турок", - заключил дипломат.