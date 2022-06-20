В Узбекистане изменят Конституцию?

20 июн. 12:55

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил провести всенародный референдум по поправкам в конституцию.

Ранее он выступил с инициативой обновить конституцию к декабрю 2022 года. В конце мая парламент организовал конституционную комиссию по разработке поправок в основной закон.

"Я думаю, что если мы проведем конституционную реформу через референдум, опираясь на мнение и поддержку наших граждан, то это будет волеизъявлением нашего народа – настоящая народная конституция", - цитирует Мирзиеева его пресс-секретарь Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.

По словам узбекского лидера, референдум будет соответствовать принципу "единственным источником и автором конституции является народ". "Тогда каждый наш соотечественник сможет с гордостью сказать: новая конституция Узбекистана – моя конституция", - добавил Мирзиеев.